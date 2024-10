Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr, Mietersheim - Brand

Aufgrund eines Brandes waren Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Sonntagabend in der Straße "Am Schulacker" im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge könnte ein technischer Defekt kurz nach 22:30 Uhr zu einem Kurzschluss an einem Verteilerkasten im Wohnhaus geführt haben. Der Eigentümer konnte den entstandenen Brand schnell mit einem Feuerlöscher unter Kontrolle bringen. Der Sachschaden wird auf 5.000 Euro geschätzt. Hinweise auf strafbare Handlungen liegen aktuell nicht vor.

