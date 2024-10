POL-OG: Offenburg - Einbruch

Ettenheim, Münchweier (ots) - Unbekannte haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale im Bereich der Eisenbahnstraße zu schaffen gemacht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde gegen 4.30 Uhr an dem Automaten mit Werkzeug gehebelt. An das ersehnte Bargeld sind die ungebetenen Besucher hierbei jedoch nicht gelangt. ...

