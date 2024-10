Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ettenheim, Münchweier - Versuchter Aufbruch

Zeugen gesucht

Ettenheim, Münchweier (ots)

Unbekannte haben sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag an einem Geldausgabeautomaten in einer Bankfiliale im Bereich der Eisenbahnstraße zu schaffen gemacht. Ersten Ermittlungen zufolge wurde gegen 4.30 Uhr an dem Automaten mit Werkzeug gehebelt. An das ersehnte Bargeld sind die ungebetenen Besucher hierbei jedoch nicht gelangt. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben die Ermittlungen aufgenommen und sind nun auf der Suche nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0781 21-2820 entgegengenommen.

/ya

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell