Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Aus Fahrzeug befreit

Lahr (ots)

Nicht angepasste Geschwindigkeit könnte am Sonntagnachmittag ursächlich für einen Unfall auf dem Hohbergweg gewesen sein. Ein 24jähriger Opel-Lenker fuhr gegen 16:20 Uhr vom Langenhard kommend in Richtung Lahr. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Während sich der leicht verletzte Beifahrer eigenständig befreien konnte, musste der schwer verletzte Fahrer von Einsatzkräften der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beide Insassen wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.000 EUR. Die Zufahrt zum Langenhard war zur Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs für rund zwei Stunden voll gesperrt. Polizeibeamte des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell