Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Schwerer Verkehrsunfall

Kehl (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der L 75. Nach ersten Erkenntnisse befuhr gegen 17.10 Uhr der 21-jährige Fahrer eines VW Golf die Kehler Straße von Marlen kommend in Richtung Kehl. Aus unbekannter Ursache kam er nach links von seiner Fahrbahn ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw eines 58-Jährigen. Der junge Mann wurde in seinem Pkw eingeklemmt und musste von Hilfskräften der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer des Lastkraftwagens wurde nicht verletzt. Die L75 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 25.000 Euro beziffert. Die Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. /bab

