Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Northeim (ots)

Moringen, Mörliehäuser Straße / Großenroder Straße, Dienstag, 17.09.2024, 13.30 Uhr

MORINGEN (Wol) - Radfahrer beim Abbiegen übersehen.

Am Dienstag befuhr eine 21-jährige Frau aus Großenrode die Mörliehäuser Straße in Richtung Großenroder Straße. An der Kreuzung blieb sie verkehrsbedingt stehen und bog anschließend in Richtung Moringen ab. Dabei übersah sie einen Rennradfahrer, der die Großenroder Straße in Richtung Nörten-Hardenberg befuhr. Bei dem Zusammenstoß kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer.

Der 55-jährige Göttinger wurde nach einer Erstbehandlung vor Ort in ein Krankenhaus gebracht.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.500 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell