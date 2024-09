POL-NOM: Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht

Uslar (ots) - Bodenfelde, (go), OT Amelith, Bundesstraße, Montag, der 16.12.2024, 15:20 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B 241 aus Lauenförde kommend in Richtung Amelith. In einer Linkskurve geriet er in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich ein 49- jähriger PKW Fahrer aus Beverungen aus und kollidierte mit einer Leitplanke. Durch den Aufprall wurde der PKW des 49- jährigen und mehrere Leitplanken beschädigt. Der unbekannte ...

