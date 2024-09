Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Uslar (ots)

Bodenfelde, (go), OT Amelith, Bundesstraße, Montag, der 16.12.2024, 15:20 Uhr. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr die B 241 aus Lauenförde kommend in Richtung Amelith. In einer Linkskurve geriet er in den Gegenverkehr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich ein 49- jähriger PKW Fahrer aus Beverungen aus und kollidierte mit einer Leitplanke. Durch den Aufprall wurde der PKW des 49- jährigen und mehrere Leitplanken beschädigt. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seine Daten zu hinterlassen. Die Straßenmeisterei wurde informiert. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 8000 Euro. Zeugen, die dazu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell