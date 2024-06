LPI-GTH: In Schule eingebrochen - Zeugen gesucht

Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen wurden drei Personen bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße leicht verletzt. Eine 24 Jahre alte Mazda-Fahrerin befuhr die Straße Wasserfall und wollte in die Bahnhofstraße einfahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 49-jährigen VW-Fahrer, der die Bahnhofstraße aus Richtung Thal befuhr. Beide Fahrer und ein Kind im Fahrzeug der 24-Jährigen wurden leicht verletzt. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr