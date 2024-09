Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schlüssel geklaut

Northeim (ots)

Moringen, Neuemarktstraße, Montag, 16.09.2024, 12.00 - 13.20 Uhr

MORINGEN (Wol) - Diebstahl im Seniorenzentrum.

Am Montag im Zeitraum von ca. 12.00 - 13.20 Uhr kam es in einem Seniorenzentrum in der Moringer Neuemarktstraße zu einem Diebstahl.

Eine unbekannte Person konnte von einer Mitarbeiterin einen Generalschlüssel entwenden und sich dadurch Zugang zu weiteren Räumen verschaffen. Dabei konnte die Person zwei Zimmerschlüssel und eine leere Geldkassette entwenden.

Es kam zu einem Schaden von ca. 300 Euro.

