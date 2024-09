POL-NOM: Verkehrsunfall mit Flucht

Northeim (ots) - Northeim OT Höckelheim, Bundesstraße 241 / Moorebrücke, Sonntag, 15.09.2024, 09.40 Uhr HÖCKELHEIM (Wol) - Unfallzeugen gesucht. Am Sonntag gegen 09.40 Uhr kam es auf der Moorebrücke zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein Fahrradfahrer leicht verletzte. Der 62-jährige Mann aus Höckelheim gab an die B 241 in Richtung Northeim befahren zu sein. Dabei sei ihm eine unbekannte Radfahrerin ...

mehr