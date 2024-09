Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach auffälliger Fahrweise Unfall verursacht und weggefahren

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau OT Suterode, Untere Straße, Sonntag, 15.09.2024, 08.00 Uhr

SUTERODE (Wol) - Zeuginnen und Zeugen gesucht.

Am Sonntag gegen 08.00 Uhr meldeten sich zwei unabhängige Zeugen über Notruf bei der Polizei, um eine Verkehrsunfallflucht zu melden. Den beiden Zeugen fiel aufgrund auffälliger Fahrweise (Aufheulen des Motors, quietschende Reifen, starkes Beschleunigen, überhöhte Geschwindigkeit) ein dunkler Audi A4 auf. Das Auto konnte in Suterode auf den Straßen "Am Roten Ufer", Bergstraße und Untere Straße beobachtet werden.

Dabei befuhr die bisher unbekannte Person auf einen Geh- und Radweg, auf eine Grünanlage und auf eine Verkehrsinsel. Auf der Verkehrsinsel (Untere Straße) wurde ein Verkehrsschild beschädigt. Nach dem Unfall fuhr die Person mit dem Audi A4 in Richtung Katlenburg davon.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Trotz der Hinweise der beiden Anwohner konnte das Unfallfahrzeug bisher nicht festgestellt werden. Bei dem Fahrzeugführer soll es sich um eine männliche Person Anfang 20 handeln.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell