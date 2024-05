POL-PDNR: Zeugenaufruf - Schüsse durch Schreckschusspistole

Ariendorf (ots) - Am 09.05.24 gegen 17:00 Uhr stellte der zuständige Jäger in dem Waldgebiet oberhalb von Ariendorf eine Rauchentwicklung in einem Waldunterstand fest. In diesem hatte eine 56-jährige, psychisch auffällige männliche Person, Müll angezündet. Das Feuer konnte durch das rasche Eingreifen des Jägers gelöscht werden. Die männliche Person verhielt sich vor Ort aggressiv und wurde in Gewahrsam genommen. ...

mehr