Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Linken Außenspiegel beschädigt und abgehauen

Northeim (ots)

Northeim, Georg-Friedrich-Haendel-Straße, Sonntag, 15.09.2024, 20.15 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Weißer Citroën fährt davon.

Am Sonntag gegen 20.15 Uhr stieg eine 26-jährige Northeimerin in einen ordnungsgemäß geparkten Renault und wollte mit dem Auto losfahren. Plötzlich habe es laut geknallt, noch bevor sie die Zündung betätigen konnte. Sie habe noch gesehen, wie ein weißer Citroën mit Northeimer Kennzeichen in Richtung Verdistraße gefahren sei.

Nachdem sie ihren Vater informiert hatte, fuhr sie mit einem anderen Auto in Richtung Verdistraße, um den weißen Citroën zu suchen. Sie konnte diesen jedoch in der Nähe nicht mehr feststellen.

Bei dem Citroën soll es sich um einen Kleinwagen gehandelt haben. Am Renault wurde der Außenspiegel beschädigt. Der Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell