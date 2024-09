Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR (ke) Bella Clava, 16.09.2024, 09:30 Uhr

Eine 39-jährige PKW-Fahrerin aus Uslar beabsichtigte von ihrem Grundstück in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei übersah sie die von rechts kommende 20-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Uslar, die den Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Höhe des Gesamtsachschadens beträgt ca. 400 EUR. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell