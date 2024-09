POL-NOM: Spontanversammlung zum Thema "AREA 3"

Einbeck (ots) - 37574 Einbeck, Walkemühlenweg, So. 15.2024, 10.00 Uhr bis Die. 17.09.2024, 18:50 Uhr Einbeck (mho) Im o.g. Zeitraum wurde ein Pkw Skoda, welcher in dem Walkemühlenweg abgestellt wurde, durch eine bislang unbekannte Person zerkratzt. Der 39-jährige Fahrzeughalter aus Einbeck hatte das Fahrzeug in dem Zeitraum ordnungsgemäß abgestellt. Später stellte er fest, dass die Fahrerseite zerkratzt wurde. Durch ...

