Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Fessenbach - Handfester Streit

Offenburg, Fessenbach (ots)

Nach einer Auseinandersetzung in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in einem Gebäude "Am Winzerkeller" haben die Beamten des Polizeireviers Offenburg Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es kurz nach Mitternacht zu einem Angriff auf einen 24 Jahre alten Mann gekommen sein. Das Opfer soll von einem 23-jährigen Mann geschlagen und gewürgt worden sein. In diesem Zusammenhang sei durch den Angreifer offenbar auch ein Messer zum Einsatz gekommen, wodurch jedoch keiner der Beteiligten verletzt wurde. Da sich der 23-Jährige augenscheinlich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben dürfte, wurde er in der Folge in eine Spezialklinik gebracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell