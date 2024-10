POL-OG: Bühl - Medizinische Ursache

Bühl (ots) - Ein Gesamtschaden von rund 3500 Euro war nach einem Auffahrunfall am Donnerstag gegen 14.30 Uhr an der B3 zu beklagen. Ersten Erkenntnissen zu Folge war ein 85-jähriger BMW-Lenker auf einen an der Ampel stehenden VW-Golf aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW-Golf auf den vor ihm wartenden Madza geschoben. Verletzt wurde glücklicherweise niemand./si Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781-211 211 E-Mail: ...

