Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Wohnungseinbruch, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots)

In dem Zeitraum zwischen vergangenem Samstag und Donnerstag wurde in ein Wohnhaus in der Dornierstraße eingebrochen. Ein bislang Unbekannter verschaffe sich ersten Ermittlungen zufolge Zutritt zu einem Wohnhaus und entwendete dabei Schmuck. Zeugen, die den Einbruch beobachten konnten oder Verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben melden sich bitte bei den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Rufnummer 07225 9887-0. /al

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell