Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verfolgungsfahrt mit Roller endet mit Festnahme.

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Donnertagmittag den 13.06.2024, gegen 15:50 Uhr, kam es zu einer Verfolgungsfahrt als die Polizeibeamten im Rahmen der Streife einen Roller kontrollieren wollten. Der Fahrer des Rollers ignorierte das Anhaltezeichen und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Die Verfolgungsfahrt erstreckte sich über mehrere Straßen hinweg, bis es dem Rollerfahrer kurzzeitig gelang den Polizeibeamten in einem schmalen Fußweg zu entkommen. Durch fußläufige Verfolgung konnte auf den Roller jedoch aufgeschlossen werden. Das Roller - Duo kam in der Industriestraße letzten Endes durch ihr Fahrmanöver zu Fall, rannte aber weiter. Der 17 - jährige Soziusfahrer konnte bereits nach wenigen Metern, der 17 - jährige Fahrzeugführer in einem nahegelegenen Innenhof gestoppt und festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass dieser keine Fahrerlaubnis hatte und sich somit der Kontrolle entziehen wollte. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen.

