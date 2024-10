Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, A5 - Fahren unter Alkoholeinfluss

Offenburg (ots)

Am Samstagvormittag gegen 11:40 Uhr, befuhr ein 40-jähriger Fahrer eines Sattelzuges die A5 von Lahr kommend in Richtung Offenburg. Hierbei fiel einem ihm hinterherfahrenden Zeugen die unsichere Fahrweise des Lkw-Führers auf, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Beamte des Verkehrsdienstes Offenburg konnten den Fahrer des Gespanns auf den Parkplatz Waldmatten lotsen und einer Kontrolle unterziehen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass der Fahrer mit einem Alkoholwert von über 2,5 Promille am Straßenverkehr teilgenommen hatte. In Folge dessen wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und sein Führerschein einbehalten. Der Fahrer sieht nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr entgegen.

/bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell