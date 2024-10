Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Geschädigte nach sexuellen Handlungen gesucht

Baden-Baden (ots)

In einem Bekleidungsgeschäft im Gewerbepark Cité fiel am Samstagnachmittag zwischen 16:00 und 17:00 Uhr ein 36-jähriger Mann in der Damenumkleide auf, wie er sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm. Er konnte durch das Sicherheitspersonal festgehalten und der Polizei übergeben werden. Die betroffene Kundinnen hatten das Geschäft beim Eintreffen der Polizei bereits verlassen. Diese sowie weitere mögliche Geschädigte oder Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Baden-Baden, Telefon: 07221/680-0 zu melden./E-kk

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell