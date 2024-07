Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (264/2024) 12-Jährige in Aldi-Markt in Göttingen von Unbekanntem bedroht und rassistisch beleidigt - Staatschutzkommissariat ermittelt, Zeugen gesucht!

Göttingen (ots)

Göttingen, Leinestraße

Donnerstag, 4. Juli 2024, gegen 19.00 / 19.30 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Im ALDI-Markt an der Göttinger Leinestraße ist am Abend des 4. Juli (Freitag) ein zwölf Jahre altes Mädchen nach derzeitigen Erkenntnissen von einem unbekannten jungen Mann verbal bedroht und rassistisch beleidigt worden. Die Tat ereignete sich am frühen Abend etwa gegen 19.00 / 19.30 Uhr. Das Staatschutzkommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Ersten Informationen zufolge sprach der Unbekannte die Schülerin in dem Geschäft zunächst grundlos an und sagte, dass er "sie umbringen würde, wenn er eine Waffe hätte". Dann beschimpfte er das Mädchen u. a. als "Scheiß Neger", bevor er den Supermarkt in unbekannte Richtung verließ.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

Mitte/Ende 20, schlank, dunkelblonde/hellbraune Haare, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, brauner Hose und einer braunen Jacke, sprach Hochdeutsch ohne Akzent.

Die Polizei bittet Augenzeugen des Geschehens oder Personen, die sachdienliche Hinweise auf den gesuchten unbekannten Mann geben können, sich unter Telefon 0551/491-2115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell