Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (263/2024) 27-Jähriger überschlägt sich mit PKW auf L 560 - Fahrer leicht verletzt

Göttingen (ots)

Gemeinde Niemetal, Landesstraße 560 (L 560/Lange Straße) zwischen Dransfeld und Ellershausen Dienstag, 9. Juli 2024, gegen 15.50 Uhr,

GEMEINDE NIEMETAL (jk) - Auf der L 560 zwischen Dransfeld und Ellershausen (Landkreis Göttingen) hat sich am Dienstagnachmittag (09.07.24) ein 27 Jahre alter Autofahrer aus Kassel (Hessen) mit seinem PKW überschlagen. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Göttingen gebracht. An dem KIA EV 6 entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzt rund 60.000 Euro. Die Unfallursache steht noch nicht fest.

Ersten Ermittlungen zufolge verlor der 27-Jährige etwa gegen 15.50 Uhr in Höhe der Unfallstelle aus bislang noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über das Auto. Der KIA kam infolgedessen von der Straße ab, beschädigte mehrere Bäume und überschlug sich mehrfach.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell