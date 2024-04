Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Einsatz zu Demonstration "Compact-Magazin"

Sonneberg (ots)

Am heutigen Tage führte die PI Sonneberg mit Kräften der LPI Saalfeld, LPI Nordhausen sowie der Bereitschaftspolizei Thüringen einen begleitenden Einsatz zu einer Versammlung der "Compact-Magazin GmbH" auf dem Sonneberger Bahnhofsplatz durch. Während der angemeldeten Versammlung von 17:00 Uhr bis 20:00 Uhr waren bis zu 260 Teilnehmer auf dem Bahnhofsplatz in Sonneberg zugegen. Die Kundgebung verlief störungsfrei. Es wurden einzelne Verstöße von Versammlungsteilnehmern, unter anderem gegen das Versammlungsgesetz, festgestellt. Während der Dauer des Einsatzes kam es in der Zeit von ca. 17:00 Uhr bis 20:15 Uhr durch die Sperrung der Ernst-Moritz-Arndt-Straße sowie angrenzender Straßen zu Verkehrsbehinderungen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell