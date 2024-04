Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mehrere Strafanzeigen gegen 25-Jährigen

Saalfeld (ots)

Am Abend kam es auf einem Parkplatz der Kulmbacher Straße in Saalfeld zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Mehrere Männer und Frauen im Alter zwischen 24 bis 40 Jahren gerieten, mutmaßlich in der Folge Alkoholgenusses, zunächst verbal und anschließend körperlich aneinander, sodass mehrere Personen verletzt wurden. Da sich insbesondere ein 25-Jähriger auch nach dem Einsatz der Polizeibeamten nicht beruhigen ließ wurde er in Anbetracht der Umstände in Gewahrsam genommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Mann einen Wert von mehr als 1,6 Promille. Gegen ihn wird u.a. aufgrund Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell