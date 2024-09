Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Falschfahrer auf der Bundesautobahn 21 gestoppt

Ratzeburg (ots)

30. September 2024 | Kreis Stormarn - 29.09.2024 - BAB 21/ Travenbrück

Gestern Abend (29. September 2024) konnten Bauarbeiter einen Falschfahrer auf der BAB 21 stoppen.

Gegen 20:30 Uhr meldeten Zeugen über den Polizeinotruf, dass sie auf der BAB 21 in Richtung Kiel unterwegs sind und ihnen auf ihrer Fahrbahn ein PKW entgegenkam. Eine Verkehrsteilnehmerin, die gerade andere Fahrzeuge überholte, konnte noch rechtzeitig auf den rechten Fahrstreifen zurücklenken und so einen Zusammenstoß verhindern. Der 78-jährige Falschfahrer aus Hamburg fuhr mit einem Mercedes Benz GLE in den Baustellenbereich in Höhe der Anschlussstelle Bad Oldesloe. Mitarbeiter einer Baustellenabsicherungsfirma konnten das Fahrzeug stoppen, als der Fahrer versuchte im abgesperrten Bereich zu wenden. Kurz darauf trafen Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksrevieres ein. Während der Kontrolle wurde bei dem 78-jährigen Fahrer aus Hamburg ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen vorläufigen Wert von 1,25 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Der 78-jährige Hamburger wird sich wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell