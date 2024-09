Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Fußgänger bei Unfall schwer verletzt

Ratzeburg (ots)

27. September 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 26.09.2024 - Geesthacht

Gestern (26. September 2024) kam es gegen 13:50 Uhr in der Straße "Twiete" in Geesthacht zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wollte eine 71-jährige Geesthachterin mit einem Honda Civic von einem Grundstück nach links in die Straße "Twiete" einfahren. Zum gleichen Zeitpunkt ging ein 67-jähriger Mann aus Nordfriesland auf dem Fußweg in Höhe der Grundstückseinfahrt in Richtung Rathausstraße. Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Honda Civic und dem Fußgänger. Der 67- Jährige stürzte und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 oder per E-Mail: Geesthacht.PR@polizei.landsh.de entgegen.

