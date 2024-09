Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ratzeburg (ots)

25. September 2024 | Kreis Stormarn - 11.09.2024 - Bad Oldesloe

Bereits am 11. September 2024 (Mittwoch) kam es in Bad Oldesloe an der Kreuzung Ratzeburger Straße/ Louise-Zietz-Straße zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Radfahrer leicht verletzt wurde. Der PKW- Fahrer flüchtete.

Gegen 21:10 Uhr befuhr ein 16-jähriger Bad Oldesloer mit dem Fahrrad den getrennten Fuß- und Radweg der Ratzeburger Straße in Richtung Bahnhofsstraße. Hierbei überquerte an der für ihn grünen Ampel die Louise- Zietz- Straße. Zeitgleich bog ein unbekannter Mann mit einem dunkelgrünen BMW Kombi von der Ratzeburger Straße in die Louise- Zietz- Straße ab und stieß gegen das Fahrrad. Der 16- Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der BMW- Fahrer hielt kurz an und entschuldigte sich aus dem Auto heraus. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Der Fahrer hatte eine tiefe Stimme, einen Seitenscheitel und spitz zulaufende Koteletten. Bei dem BMW könnte es sich um ein Fahrzeug der I-Serie handeln und das Kennzeichen begann vermutlich mit OD-F.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Angaben zu dem Verursacher mache? Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Oldesloe unter der Telefonnummer: 04531/ 501-0 oder per E-Mail: BadOldesloe.PR@polizei.landsh.de entgegen.

