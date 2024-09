Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbrüche in Kindertagesstätten

Ratzeburg (ots)

23. September 2024 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 19./20.09.2024 - Geesthacht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (19./20. September 2024) zu zwei Einbrüchen in Kindertagesstätten in den Straßen Westerheese und Neuer Krug in Geesthacht.

Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen der oder die Täter gewaltsam Außentüren sowie innenliegende Türen und Schränke auf. In beiden Kindertagesstätten wurden die Räume durchsucht. Zum Stehlgut können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Sachschadenshöhe wird auf mehr als 5.000 Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer hat in der Nacht vom 19. auf den 20. September 2024 in den Bereichen der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Geesthacht unter der Telefonnummer: 04152/ 8003-0 oder per E-Mail: geesthacht.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

