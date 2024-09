Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Erbes-Büdesheim (ots)

Am heutigen Mittwoch kam es gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der L409 in Höhe Erbes-Büdesheim, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der 33 Jahre alte Mann war in Richtung Wendelsheim unterwegs und überholte zwei vorausfahrende Pkw genau in dem Moment, als das vordere der beiden Fahrzeuge nach links in einen Feldweg abbog. Es kam zur Kollision und anschließendem Sturz des Motoradfahrers. Nach ersten Erkenntnissen zog er sich dabei glücklicherweise nur Schürfwunden und diverse Prellungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden.

