Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Alzey (ots)

Montag, 02.09.2024, zwischen 16:35 Uhr und 16:58 Uhr:

Am Montagnachmittag ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Aldi-Marktes in der Schafhäuser Straße in Alzey. Demnach parkte ein blauer Skoda auf dem Parkplatz des Aldis. Als die Fahrerin des Skodas nach dem Einkauf zu ihrem Pkw zurückkehrte, konnte sie frische Unfallschäden an der Fahrerseite ihres Pkws feststellen. Der Unfallverursacher entfernte sich von dem Parkplatz ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen. Aus diesem Grund wurde eine Verkehrsunfallflucht durch die Polizei Alzey aufgenommen.

Wer Hinweise zum genauen Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeugführer geben kann wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Alzey unter der Rufnummer 06731-9110 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell