Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Drei Verletzte bei Verkehrsunfall

Alzey/Kettenheim (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Pkw überschlug kam es am gestrigen Sonntag den 01.09.2024 gegen 13:00 Uhr auf der B271 in Höhe der Kreuzung Kettenheim-Bahnhof. Eine 64 Jahre alte Frau befuhr zu dieser Zeit mit ihrem Pkw die K26 aus Richtung Kettenheim kommend in Richtung Kettenheim-Bahnhof. Beim überqueren der B271 missachtet sie die Vorfahrt eines 19-jährigen Pkw-Fahrers der in Richtung Alzey unterwegs war. Durch den Aufprall überschlug sich der Pkw des 19-jährigen. Er und sein 18 Jahre alter Beifahrer zogen sich nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise nur leichte Verletzungen zu. Sie wurden durch den Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde außerdem der Pkw einer weiteren Verkehrsteilnehmerin beschädigt. Neben Rettungsdienst und Polizei waren auch die Feuerwehren aus Kettenheim, Esselborn und Alzey-Land-Süd im Einsatz.

