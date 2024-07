Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: "Saiten-Hiebe" mit einer Holzgitarre/Ermittlungen nach Schlägerei in Horst

Gelsenkirchen (ots)

Bei diesem Streit war offensichtlich Musik im Spiel: Zahlreiche Polizeibeamte waren am Samstagabend, 29. Juni 2024, an der Bottroper Straße in Gelsenkirchen-Horst im Einsatz. Nachdem gegen 19 Uhr zunächst eine Anzeige wegen Beleidigung aufgenommen und die Situation beruhigt worden war, erhielt die Leitstelle um 19.32 Uhr einen weiteren Notruf. Bei Eintreffen konnten die Beamten rund 20 Personen auf dem Gehweg feststellen, die im Streit lagen und auch aufeinander einschlugen. Dabei kam unter anderem eine Holzgitarre zum Einsatz. Die Beamten trennten die beiden Lager voneinander und fertigten Strafanzeigen wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte. Mehrere Männer im Alter zwischen 21 und 49 Jahren und eine 49-jährige Frau verletzten sich bei der Auseinandersetzung leicht. Ein 29 Jahre alter Bottroper, der sich nicht beruhigen lassen wollte, musste zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen werden. Die Beamten führten Gefährderansprachen durch. Die leicht verletzte Frau wurde zunächst von Rettungskräften vor Ort behandelt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.

