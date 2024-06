Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel- Einbruch in ein Autohaus

Wesel (ots)

Unbekannte Täter sind am Samstag (15.06.) zwischen 22:25 Uhr und 23:50 Uhr in ein Autohaus an der Neue Hünxer Straße eingebrochen.

Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie verschiedene Büros, Verkaufsräume, ausgestellte Fahrzeuge und die Werkstatt. Dabei nahmen sie Fahrzeugschlüssel von einem VW Up mit.

Mit diesem Pkw durchbrachen die unbekannten Täter die Umzäunung des Geländes und entfernten sich damit vom Tatort. Dabei dürfte auch die Front des Autos beschädigt worden sein. Der VW Up hat das amtliche Kennzeichen WES-AW 910.

Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

