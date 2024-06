POL-WES: Hünxe - Mann zeigt sich einer Frau in schamverletzender Weise

Wesel (ots) - Am Samstag, den 15.06.2024, gegen 22.15 Uhr, kam es in einem Gewerbegebiet in Alpen an der Weseler Straße, aus bisher ungeklärter Ursache, zu einem Brand in einem Lackierbetrieb. Ein Anwohner hatte offene Flammen aus einem Bürotrakt des Gebäudes gemeldet. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Ein Übergreifen des Feuers auf Farben und Lacke konnte durch ...

