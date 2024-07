Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flucht vor der Polizei/Tatverdächtige gestellt

Gelsenkirchen (ots)

Als Polizeibeamte am Sonntagmorgen, 30. Juni 2024, gegen 9.30 Uhr einen weißen Mercedes auf dem Kärntener Ring in Horst kontrollieren wollten, gab der Fahrer offensichtlich Gas und versuchte, mit hoher Geschwindigkeit zu flüchten. Die Beamten verfolgten den Wagen, der im Bereich Adlerstraße/Horster Straße unkontrolliert ausbrach, weiter über die Braukämperstraße, wo er eine rote Ampel überfuhr. In Höhe der Weidenstraße verloren die Beamten den Kontakt zu dem Fahrzeug. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung meldete sich ein Zeuge und gab an, dass das Fahrzeug auf einem Hof an der Horster Straße abgestellt worden sei. Im Fahrzeug fanden die Beamten unter anderem mehrere Flaschen Alkohol im Fußraum und einen Reisepass. Sie stellten das Fahrzeug als Beweismittel sicher. Auf einem Spielplatz an der Paßmannstraße trafen die Beamten zunächst auf einen der Tatverdächtigen, der sich in einem Spiel-Häuschen versteckte. Eine Überprüfung ergab, dass er der Pass-Inhaber ist. Gegen den 39 Jahre alten Bosnier ohne festen Wohnsitz in Deutschland lag ein Haftbefehl vor, so dass die Beamten ihn vor Ort festnahmen und schließlich in eine Justiz-Vollzugsanstalt brachten. Der zweite Gesuchte versteckte sich in einem Gebüsch, konnte dort aber schnell gestellt werden, weil sein Handy klingelte. Die Beamten identifizierten ihn als Fahrer des Fahrzeugs. Der 42-jährige Mann gab an, Alkohol getrunken zu haben. Der Mann wurde zur Wache gebracht, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Ein freiwillig durchgeführter Urintest gab zudem Hinweise auf den Konsum von Betäubungsmitteln. Gegen den Beschuldigten besteht überdies der Verdacht des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Auf dem Spielplatz konnte der Autoschlüssel des Mercedes aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.

