POL-PIAZ: Brand mehrerer Strohballen in Wonsheim

Wörrstadt (ots) - Am Sonntag, 11.08.2024, kam es zwischen 01:00 und 04:00 Uhr zu einer Serie von Sachbeschädigungen in Wörrstadt. In den Straßen am Krag und der Obere Talstraße wurde an vier PKS gegen die Außenspiegel und Fahrzeugtüren getreten. Hierdruch dürfte ein Sachschaden in Höhe von 3100 EUR entstanden sein. An einem Anwesen in der Untere Laugasse wurden sämtliche Latten eines Holzzaunes aus der ...

mehr