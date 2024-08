Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Unfallflucht unter Alkoholeinfluss

Westhofen (ots)

Am 09.08.2024 gegen 18:00 Uhr teilt ein aufmerksamer Zeuge der Polizei mit, dass er einen Verkehrsunfall in Westhofen in der Osthofener Straße beobachtet habe. Der Unfallverursacher habe sich von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund der Angaben des Zeugen kann der Unfallverursacher ermittelt werden. Dieser wird anschließend an seiner Wohnanschrift angetroffen. Dabei wird Atemalkoholgeruch bei dem 71-jährigen Unfallverursacher festgestellt. Aufgrund dessen wird ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wird sichergestellt.

