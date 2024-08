Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Geschwindigkeitsmessung

Bornheim/Rhh (ots)

Im Rahmen der in dieser Woche europaweit verstärkt durchgeführten Geschwindigkeitsüberwachungen wurde durch Beamte der Polizeiinspektion Alzey am gestrigen Mittwoch zwischen 13:30 Uhr und 16:00 Uhr eine Kontrollstelle auf der L408 zwischen Bornheim/Rhh. und dem sog. Kronkreuz eingerichtet. In Höhe der Anschlussstelle zur BAB 61 ist hier die Höchstgeschwindigkeit durch Verkehrszeichen auf 70 km/h begrenzt. Immer wieder kommt es im Bereich der Anschlussstelle zu Verkehrsunfällen, bei denen Verkehrsteilnehmer verletzt werden. Durch die Polizei wurde mittels Lasermesspistole die Geschwindigkeit der in Richtung Bornheim/Rhh. fahrenden Fahrzeug überprüft. Beanstandet wurden dabei dabei Verkehrsteilnehmer, die nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz noch mehr als 10 km/h zu schnell waren. Dies traf auf 19 Fahrzeuglenker/lenkerinnen zu, was entsprechende Verwarnungs- oder Bußgelder nach sich zog. Die Beanstandungsquote lag bei fast 15 %. Trauriger Spitzenreiter war ein 32 Jahre alter Pkw-Fahrer der mit 130 km/h gemessen wurde. Er muss nun mit einem Fahrverbot von 1 Monat, 2 Punkten in Flensburg und einer Geldbuße von mindestens 480,- EUR rechnen.

