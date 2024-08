Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Mutter und Kind bei Verkehrsunfall leicht verletzt.

Hangen-Weisheim (ots)

Eine 37 Jahre alte Frau befuhr mit ihrem Pkw am heutigen Morgen gegen 07:45 Uhr die K29 aus Richtung Hangen-Weisheim kommend in Richtung L409/Hochborn. Auf der kurvenreichen Strecke geriet die Frau mit ihrem Fahrzeug zu weit nach rechts, verlor schließlich die Kontrolle und kam mit dem Pkw schließlich im Straßengraben zum stehen. Die Fahrerin sowie der im Fahrzeug befindliche 4 Jahre alte Sohn wurden bei dem Unfall leicht verletzt und durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand durch den Unfall Totalschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell