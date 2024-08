Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Serie von Sachbeschädigungen in Wörrstadt

Wörrstadt (ots)

Am Sonntag, 11.08.2024, kam es zwischen 01:00 und 04:00 Uhr zu einer Serie von Sachbeschädigungen in Wörrstadt. In den Straßen am Krag und der Obere Talstraße wurde an vier PKS gegen die Außenspiegel und Fahrzeugtüren getreten. Hierdruch dürfte ein Sachschaden in Höhe von 3100 EUR entstanden sein. An einem Anwesen in der Untere Laugasse wurden sämtliche Latten eines Holzzaunes aus der Verankerung gerissen. Der entstandene Sachschaden wird auf 400 EUR geschätzt. Gegen 01:50 Uhr wurde gemeldet, dass eine Gruppe randalierender Jugendlicher in der Straße Im Kirchgarten unterwegs sei. Eine der Personen habe sich sogar vermummt. Die Personen konnten im Stadtgebiet nicht angetroffen werden. Die Polizeiwache Wörrstadt bittet um Zeugenhinweise unter 06732/911-0. Es wird um Mitteilung von Wahrnehmungen im Zusammenhang mit Jugendlichen oder jungen Erwachsenen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Wörrstadt gebeten.

