POL-FR: Waldshut-Tiengen: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen - ein Fahrer wird leicht verletzt

Drei beschädigte Autos und ein verletzter Fahrer sind die Bilanz eines Auffahrunfalles am Montag, 12.02.2024, gegen 17:00 Uhr, in der Waldshuter Straße am Ortseingang von WT-Tiengen. Ein 43 Jahre alter Seat-Fahrer hatte in Höhe der Industriestraße gestoppt, weil ein Fußgänger über die Straße gegangen war. Ein folgender 51 Jahre alter Fiat-Fahrer hielt ebenso an. Ein 63 Jahre alter Dacia-Fahrer erkannte diese Verkehrssituation zu spät und fuhr dem Fiat auf, der wiederum auf den Seat geschoben wurde. Der Fiat-Fahrer erlitt dabei leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die zwei anderen Fahrer blieben unversehrt. Alle drei Autos mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden liegt bei rund 23000 Euro.

