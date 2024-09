Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Vorgetäuschter Diebstahl beschäftigt Polizei mehrere Tage

Alzey (ots)

Im Laufe des Nachmittags am Sonntag, 25.08.2024, meldet eine 34-jährige Frau mit Wohnsitz in der Verbandsgemeinde Alzey-Land, dass ihr Fahrzeug in Alzey von einem dortigen Parkplatz entwendet worden sei während sie selbst einer Freizeitbeschäftigung nachgegangen wäre.

Nach der Sachverhaltsaufnahme wurden durch die zuständige Polizeiinspektion Alzey Suchmaßnahmen nach dem vermeintlich abhandengekommen PKW durchgeführt. Sowohl die zum Zeitpunkt der Anzeigeerstattung im Dienst befindlichen Einsatzkräfte als auch die nachfolgenden Schichten betrieben in den Folgetagen an den in Frage kommenden Örtlichkeiten Suchmaßnahmen nach dem PKW. Diese verliefen zunächst erfolglos. Auch eine überregional veranlasste Fahndung führte nicht zum Auffinden des Autos.

Ca. eine Woche später meldet sich wiederum bei der Polizeiinspektion Alzey eine Passantin, der ein auffallend lang geparktes Fahrzeug in einer Tiefgarage in Kirchheimbolanden aufgefallen sei. Eine Überprüfung des Fahrzeuges durch die Polizei in Kirchheimbolanden ergab, dass es sich um das eingangs erwähnte und angeblich entwendete Fahrzeug handelt. Dieses war ordnungsgemäß abgestellt und verschlossen. Aufbruchspuren oder andere Beschädigungen konnten durch die Einsatzkräfte nicht festgestellt werden.

Auf die für einen angeblichen Diebstahl ungewöhnlich erscheinenden Gesamtumstände angesprochen, gab die Halterin gegenüber der Polizei letztlich zu, dass sie den Diebstahl ihres Fahrzeuges lediglich vorgetäuscht hätte, da sie durch den Kredit für ihr Auto in finanzielle Nöte geraten sei. Durch ihr Handeln habe sie sich die Möglichkeit einer Sonderkündigung der Finanzierung ihres Fahrzeuges erhofft.

Neben der weiteren monatlichen Ratenzahlung für ihr Auto erwartet die Frau nun auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell