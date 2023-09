Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der Polizeiinspektion Lahnstein für das Wochenende 15.-17.09.2023

Lahnstein (ots)

Am Freitag den 15.09.2023 ereignete sich vor Schulbeginn ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hierbei stieß der Schüler einer Koblenzer Grundschule mit seinem Fahrrad auf dem Schulweg mit einem am Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug zusammen. Der Schüler wurde hierbei leicht am Knie verletzt.

Im Tatzeitraum vom 13.09.2023; 18:00 Uhr bis zum 15.09.2023; 08:00 Uhr kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls in der Katholischen Kirche St. Martin in Lahnstein. Hier wurde der Opferstock durch unbekannte Täter aufgebrochen sowie die darin enthaltenen Spenden entwendet. Hinweise hierzu bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein unter 02621-9130

Im Tatzeitraum vom 15.09.2023; 10:00 Uhr bis zum 15.09.2023; 13:10 Uhr kam es auf einem Parkplatz in der Dachsenhäuser Straße in Braubach zu einer Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch zeitnahe und intensive Ermittlungen der Polizeiinspektion Lahnstein konnte der Unfallverursacher ermittelt und so die Straftat aufgeklärt werden.

Am 16.09.2023 empfängt die Integrierten Rettungsleitstelle Montabaur mehrere Notrufe, welche durch einen 8-jährigen Jungen aus Lahnstein abgesetzt wurden. Bei anschließenden polizeilichen Ermittlungen stellt sich heraus, dass der Junge diese Notrufe grundlos vom Mobiltelefon der Mutter abgesetzt hatte und keine Notsituation vorlag.

