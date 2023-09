Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PI Simmern - Wochenendpressemeldung der Polizeiinspektion Simmern Berichtszeitraum: Freitag, 15.09.2023, bis Sonntag, 17.09.2023

Simmern (ots)

Das Wochenende der Polizeiinspektion Simmern war von zahlreichen Einsätzen geprägt, ohne dass es zu nennenswerten Ereignissen gekommen ist. Die eingesetzten Beamten wurden überwiegend zu kleineren Verkehrsunfällen, Ruhestörungen und weiteren "kleineren" Einsatzanlässen gerufen.

Kastellaun - Verkehrsunfall Geschädigte gesucht

Am 15.09.2023 ereignete sich in der Zeit von 11:00 - 11:30 h auf dem Aldi Parkplatz in Kastellaun ein Verkehrsunfall, bei dem die festgestellte Unfallverursacherin ein geparktes Fahrzeug beschädigte. Die Unfallverursacherin begab sich nach dem Zusammenstoß in den Verkaufsraum. Noch bevor die Polizei vor Ort erscheinen konnte, entfernte sich die unbekannte Unfallgeschädigte mit ihrem Fahrzeug in Unkenntnis des Unfalls vom Parkplatz. Zu diesem Fahrzeug ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Skoda aus dem Zulassungsbezirk Daun handeln soll. Hinweise zum Fahrzeug nimmt die Polizei Simmern unter der 06761/921-0 entgegen.

Polizeiinspektion Simmern - Tag der offenen Tür

Am 17.09.2023, in der Zeit von 13:00 - 17:00 Uhr, lädt die Polizeiinspektion Simmern zum Tag der offenen Tür in ihre Räumlichkeiten ein. Es warten eine interessante Fahrzeugausstellung, Vorführungen der Polizeidiensthunde und Einsatztrainer, die Vorstellung polizeilicher Einsatzmittel und vieles mehr auf die interessierten Gäste. Es wird ein spannender Einblick in die vielfältigen Tätigkeiten der Polizei geboten. Neben Kaffee und Kuchen gibt es Leckereien vom Grill. Der Erlös wird einem guten Zweck gespendet. Die Polizeiinspektion Simmern würde sich über zahlreiches Erscheinen freuen.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell