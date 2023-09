Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Andernach für das Wochenende vom 15.09. - 17.09.2023

Andernach (ots)

Weißenthurm - Fahrradfahrer nach Unfall leicht verletzt

Am Freitag dem 15.09.2023 kam es gegen 19:00 Uhr in der Hauptstraße in Weißenthurm zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der 66 jährige Radfahrer befuhr zum Unfallzeitpunkt die Hauptstraße in Richtung Andernach und wurde von dem aus einem Grundstück einfahrenden PKW-Fahrer übersehen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen, bei welchem sich der Radfahrer am Knie verletzte. Das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit.

Andernach - Einbruch in Getränkemarkt

Am Freitag dem 15.09.2023 brachen nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gegen 23:00 Uhr zwei Personen in das Firmengelände eines Getränkemarktes in der Rampenstraße ein. Insgesamt wurden im Anschluss ca. 15 Kisten Leergut entwendet. Die Ermittlungen dauern an.

Andernach - Roller entwendet

In der Nacht vom 15.09.2023 - 16.09.2023 wurde in der Salierstraße ein schwarzer Aprilia Roller eines dortigen Anwohners entwendet. Der Roller stand verschlossen auf der Straße. Es konnte entsprechendes Beweismaterial gesichert werden.

