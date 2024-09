POL-PIAZ: Ein Pkw - 2x Blutprobe

Alzey/Kettenheim (ots) - Zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Pkw überschlug kam es am gestrigen Sonntag den 01.09.2024 gegen 13:00 Uhr auf der B271 in Höhe der Kreuzung Kettenheim-Bahnhof. Eine 64 Jahre alte Frau befuhr zu dieser Zeit mit ihrem Pkw die K26 aus Richtung Kettenheim kommend in Richtung Kettenheim-Bahnhof. Beim überqueren der B271 missachtet sie die Vorfahrt eines 19-jährigen Pkw-Fahrers der in ...

