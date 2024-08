Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg-Sulgen/ Lkr. Rottweil) Betrunken Unfall gebaut und geflüchtet (02.08.2024)

Schramberg-Sulgen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am späten Freitagnachmittag auf der Mariazeller Straße einen Unfall gebaut und ist danach geflüchtet. Gegen 17.45 Uhr war der 57-Jährige mit einem Ford auf der Mariazeller Straße aus Richtung Innenstadt herkommend unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 42 wich der Mann in einer Engstelle einem entgegenkommenden Auto aus und prallte hierbei mit einem am Straßenrand abgestellten Skoda zusammen. Ohne sich um den entstandenen Schaden am Skoda in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Ein Zeuge beobachtete die Unfallflucht und informierte die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnte der Unfallverursacher auf dem Friedhofsparkplatz schlafend von den Beamten angetroffen werden. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten deutliche Anzeichen für eine Alkoholisierung des Mannes fest. In der Folge musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Er wird sich nun wegen einer Straßenverkehrsgefährdung und einer Unfallflucht verantworten müssen.

(Aktualisierung am 05.08. um 12:09 Uhr)

