FFW Schiffdorf: Ortsfeuerwehr Sellstedt hält Rückblick auf vergangenes Jahr

Zur Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Sellstedt, lud am Samstag, den 27. Januar 2024 Ortsbrandmeister Christian Mangels in den Tafelhof nach Sellstedt ein. Zu Beginn stand die Eröffnung und Begrüßung an, bevor nach dem Abstimmen über das Protokoll der letzten Versammlung, gemeinsam gespeist wurde.

Nachdem gemeinsamen Essen, verlas Ortsbrandmeister Mangels seinen Jahresbericht als Ortsbrandmeister. In diesem erzählte er vom Jahr 2023 und was die Ortsfeuerwehr Sellstedt leistete. So wurde die Sellstedter Ortsfeuerwehr zu insgesamt 19 Einsätzen alarmiert, wovon es vier Brandeinsätze, 14 Hilfeleistungen und ein Fehlalarm, waren. Auch an Lehrgängen konnten die Sellstedter Kameradinnen und Kameraden teilnehmen, so wurden insgesamt 13 Lehrgänge aus Gemeinde-, Kreis- und Landesebene absolviert. Drei Kameradinnen und Kameraden absolvierten ihren Truppmann 1 Lehrgang im Jahr 2023 und dürfen seitdem an Einsätzen teilnehmen.

Neben den Einsätzen und Diensten, sowie Lehrgängen und weiteren Feuerwehr-Veranstaltungen unterstützte die Ortsfeuerwehr auch die Ortsgemeinschaft. Unter anderem übernahm die Feuerwehr die wacht über Feuerkörbe beim Adventsmarkt und organisierte traditionell auch das Pfingstbaum aufstellen am Feuerwehrhaus. Auch die Jugendfeuerwehr Sellstedt war im Jahr 2023 nicht untätig. So nahmen die 13 Jugendlichen, davon sechs Mädchen, an den Gemeinde- und Kreiswettbewerben teil und sammelten im Frühjahr traditionell - mit Unterstützung der Einsatzabteilung - Busch für das Osterfeuer. Selbstverständlich fand auch eine Altmetall-Sammlung durch die Jugendfeuerwehr statt. Daneben gibt es bei der Ortsfeuerwehr Sellstedt besondere Dienste im Jahr, bei denen gemeinsame Dienste von der Einsatzabteilung und der Jugendfeuerwehr besucht werden.

Neben den weiteren Berichten und Grußworten der Gäste und Vertreter gab es auch Wahlen zu tätigen. So Stefan Stadtermann erneut zum Sicherheitsbeauftragten gewählt, während Sascha Bock erneut zum stellvertretenden Gerätewart gewählt wurde. Neu gewählt wurden Merle Kirchhoff als Schriftwartin und Joel Hartwich als Kassenprüfer. Auch zwei Ehrungen gab es zu verleihen. Marc Wrede wurde für sein 25-jährige Mitgliedschaft und Dieter Holler seine 50-jährige Mitgliedschaft in der Freiwilligen Feuerwehr geehrt. Beförderung gab es auch und so wurden Zoe Mangels, Joel Hartwich und Leon von Glahn zur Feuerwehrfrau bzw. zum Feuerwehrmann befördert. Abschließend nahm der Abend in gemütlicher Runde seinen Verlauf.

